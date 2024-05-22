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Ваги для підлоги Ортомед (Floor scales Oromed) (564442) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Ваги для підлоги Ортомед (Floor scales Oromed)
Ціна в місті Київ
від 2484,05 грн
Без рецепта
1 шт від 2484,05 грн 1 шт від 2499,52 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Oro-scale bluetooth
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Ваги