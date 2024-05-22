Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніВагиВаги для підлоги Ортомед (Floor scales Oromed) Ваги для підлоги Ортомед (Floor scales Oromed) (564442) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2484,05 грн Без рецепта 1 шт від 2484,05 грн 1 шт від 2499,52 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник OROMED Форма випуску Oro-scale bluetooth Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Ваги