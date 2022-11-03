Фармакодинаміка.

Гімекромон є похідною кумарину. Гімекромон має спазмолітичну дію на гладку мускулатуру жовчних проток і сфінктер Одді, збільшує секрецію жовчі та прискорює її виведення по жовчним протокам. Це зменшує застій жовчі та пов’язані з ним порушення, а також перешкоджає відкладенню холестерину і утворенню каменів у жовчному міхурі.

Фармакокінетика.

Після перорального застосування гімекромон добре всмоктується із травного тракту. Максимальна концентрація гімекромону у плазмі крові досягається через 2–3 години. Період напіввиведення становить приблизно 1 годину. Гімекромон зв’язується з білками плазми крові. Середній об’єм розподілу складає 20,8 ± 11,4 л. Гімекромон виводиться із сечею у вигляді метаболітів: глюкуроніду — приблизно 93% введеної дози, сульфонату — 1,4% та незміненого гімекромону — 0,3%.

Дані щодо проникнення гімекромону у грудне молоко та його проникнення через плаценту відсутні.