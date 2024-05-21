Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів диханняАлтея сироп класичний (Althea syrup classic)

Алтея сироп класичний (Althea syrup classic) (564187) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Алтея сироп класичний (Althea syrup classic)
Ціна в місті Київ
від 118,00 грн
Без рецепта
1 шт від 118,00 грн
В наявності в 158 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання