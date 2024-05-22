Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВайтсорб Вайтсорб (564178) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 105,00 грн Без рецепта 20 шт від 105,00 грн В наявності в 48 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Харківська ФФ Форма випуску Таблетки шипучі Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти