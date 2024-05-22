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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВайтсорб

Вайтсорб (564178) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вайтсорб
Ціна в місті Київ
від 105,00 грн
Без рецепта
20 шт від 105,00 грн
В наявності в 48 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти