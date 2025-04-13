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Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Колаген потрійна сила (Collagen triple strength)
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від
392,40
грн
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Характеристики
Виробник
ShenZhen Unison Bio-Tech Co. Ltd
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
392,40
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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