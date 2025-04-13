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Засоби внутрішньоматкової контрацепції
Контрацептив внутрішньоматковий Cu 375 Sleek (Sterile intrauterine contraceptive device Cu 375 Sleek)
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від
614,02
грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Pregna International
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Засоби внутрішньоматкової контрацепції
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
614,02
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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