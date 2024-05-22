Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаГлобал репейр засіб для контуру очей та губ (Global repeir eye and lip contour) Глобал репейр засіб для контуру очей та губ (Global repeir eye and lip contour) (564002) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2334,12 грн Без рецепта 1 шт від 2334,12 грн В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. FILORGA Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика