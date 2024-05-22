Джогери медичні жіночі (Women's medical joggers) (563989) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 469,89 грн
Без рецепта
1 шт від 469,89 грн 1 шт від 468,27 грн 1 шт від 468,47 грн 1 шт від 469,58 грн 1 шт від 471,14 грн 1 шт від 472,76 грн 1 шт від 468,62 грн 1 шт від 472,91 грн 1 шт від 468,32 грн 1 шт від 471,45 грн 1 шт від 472,52 грн 1 шт від 469,61 грн 1 шт від 471,24 грн 1 шт від 472,95 грн 1 шт від 473,60 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Виробник
Білий халат
Форма випуску
Арт. 303-327-730
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби