Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБодяга гель з екстрактами цілющих рослин (Bodyaga gel with extracts of healing plants) Бодяга гель з екстрактами цілющих рослин (Bodyaga gel with extracts of healing plants) (563829) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 40,50 грн Без рецепта 1 шт від 40,50 грн В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Об'єм 100 мл Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я