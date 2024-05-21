MDC Вітамін C Цинк Вітамін D (MDC Vitamin C Zinc Vitamin D) (563477) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
MDC Вітамін C Цинк Вітамін D інструкція із застосування
Характеристика
може бути рекомендована як джерело комплексу вітамінів (C, D) та цинку для підвищення опірності організму до застудних захворювань. Сприяє нормалізації функціонування імунної системи та підвищенню фізичної та розумової активності, концентрації уваги. Має загальнозміцнювальні та антиоксидантні властивості.
Не є лікарським засобом.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком старше 14 років вживати після їди по 1 шипучій таблетці на добу, розчинивши її у склянці води кімнатної температури.
Термін вживання: 2 тиж, у подальшому узгоджувати з лікарем.
Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, діти віком до 14 років; при порушенні вуглеводного обміну, схильності до тромбоутворення, сечокам’яній хворобі.
У період вагітності та годування грудьми, а також під час хвороби і прийому ліків перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем (добову дозу визначає лікар).
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С в сухому і недоступному для дітей місці.