дорослим та дітям віком старше 14 років вживати після їди по 1 шипучій таблетці на добу, розчинивши її у склянці води кімнатної температури.

Термін вживання: 2 тиж, у подальшому узгоджувати з лікарем.

Застереження щодо споживання: індивідуальна чутливість до окремих компонентів, діти віком до 14 років; при порушенні вуглеводного обміну, схильності до тромбоутворення, сечокам’яній хворобі.

У період вагітності та годування грудьми, а також під час хвороби і прийому ліків перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем (добову дозу визначає лікар).

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.