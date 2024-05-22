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Вітабіон (Vitabion) (563415) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітабіон (Vitabion)
Ціна в місті Київ
від 887,50 грн
Без рецепта
50 шт від 887,50 грн
В наявності в 189 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів