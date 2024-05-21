Атеродінол® містить науково обґрунтовану комбінацію речовин природного походження для нормалізації ліпідного профілю, шляхом покращення загальних біомаркерів гіперліпідємії, за рахунок зниження рівнів холестерину, ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїнів дуже низької щільності), тригліцеридів та підвищення ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності) у крові. Високий рівень холестерину є важливим фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту, тому корекція підвищених показників холестерину є ефективним для зниження серцево-судинного ризику. Застосування Атеродінол® може бути рекомендовано при непереносимості таких засобів, як статини.

Екстракт червоного ферментованого рису (Oryza sativa ферментований Monascus purpureus) — отримують шляхом бродіння рису зі спеціальним мікроскопічним видом грибів виду Monascus purpureus. Під час ферментації, рис набуває червоного кольору і утворюються фізіологічно активні речовини, такі як монаколіни. Найбільш дослідженим є монаколін К, який структурно подібний до ловастатину, чим і пояснюється його здатність знижувати холестерин за рахунок пригнічення 3–гідрокси–3–метил–глутарил–коензим А–редуктази (ГМГ–КоА–редуктаза), основного ферменту, що відповідає за синтез холестерину в печінці. Чисельні наукові дослідження показали, що червоний ферментований рис здатен зменшувати рівень холестерину на 15-25%, а його переносимість є значно кращою за статини.

Екстракт бергамоту (Citrus bergamia) отримують з плодів ендемічної рослини, що росте на півдні Італії та містить в собі специфічні флавоноїди, такі як неоериоцитрин, неогесперидин, нарінгін, рутин, неодесмін, роіфолін і понцірин. Нещодавні дослідження показали, флавоноїдна фракція бергамоту, здатна знижувати рівень ліпідів у плазмі крові, навіть покращуючи перебіг атеросклерозу за рахунок модулювання ферментативної активності, антиоксидантних, протизапальних механізмів, інгібування активації та проліферації моноцитів. Низка досліджень показала здатність екстракту бергамоту знижувати рівень холестерину на 12-31% при дуже високому профілі безпеки.

5-метилтетрагідрофолат (5-methyltetrahydrofolate) — біологічно активна форма фолієвої кислоти (вітамін В 9 ), яка є важливою поживною речовиною і міститься головним чином в зеленому листі та овочах. Фолієва кислота легко руйнується при приготуванні та обробці їжі, на її рівень в організмі впливає багато чинників. 5–метилтетрагідрофолат не потребує додаткових ферментативних перетворень в організмі. Результати епідеміологічних досліджень показують, що нижчі рівні гомоцистеїну у сироватці пов’язані з нижчою частотою серцево–судинних захворювань. Численні рандомізовані контрольовані дослідження вивчали ефективність зниження рівня гомоцистеїну за допомогою добавок фолієвої кислоти та активного метаболіту 5–метилтетрагідрофолату для ризику серцево–судинних захворювань. Активна форма фолієвої кислоти відновлює функцію ендотелію та сприяє зниженню загальних ризиків серцево–судинних захворювань.