Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямАградо сироватка для волосся (Agrado hair serum) Аградо сироватка для волосся (Agrado hair serum) (563354) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 139,00 грн Без рецепта 1 шт від 139,00 грн 1 шт від 139,00 грн В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Об'єм 125 мл Косметичні засоби 3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям