Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба

Колаген ліквід питний (Collagen liquid drinking)

2 препарати
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КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
1000 мл ананас №1
EXTRIFIT
Немає в наявності
КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
1000 мл апельсин №1
EXTRIFIT
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
EXTRIFIT
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
1000 мл
Дієтичні добавки