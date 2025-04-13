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Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
Колаген ліквід питний (Collagen liquid drinking)
2 препарати
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КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
1000 мл ананас №1
EXTRIFIT
Немає в наявності
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КОЛАГЕН ЛІКВІД ПИТНИЙ
1000 мл апельсин №1
EXTRIFIT
Немає в наявності
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Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
EXTRIFIT
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
1000 мл
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
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