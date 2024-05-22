Медичні виробиСтоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріалиІнші стоматологічні засобиБлокнот для змішування (Mixing pad) Блокнот для змішування (Mixing pad) (563307) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 82,63 грн Без рецепта 1 шт від 82,63 грн 1 шт від 50,76 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЛАТУС Форма випуску 100 х 160 мм Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші стоматологічні засоби