Медичні виробиСтоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріалиІнші стоматологічні засобиГолки карпульні Майстер (Carpool needles Master) Голки карпульні Майстер (Carpool needles Master) (563303) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 174,35 грн Без рецепта 100 шт від 174,35 грн 100 шт від 166,99 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Tecnofar Форма випуску Eu 0,4 х 36 мм Кількість штук в упаковці 100 шт. Медичні вироби Інші стоматологічні засоби