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Голки карпульні Майстер (Carpool needles Master) (563303) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голки карпульні Майстер (Carpool needles Master)
Ціна в місті Київ
від 174,35 грн
Без рецепта
100 шт від 174,35 грн 100 шт від 166,99 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Eu 0,4 х 36 мм
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Медичні вироби
Інші стоматологічні засоби