Медичні виробиОдяг медичнийІнший медичний одягБрюки медичні Брюки медичні (563273) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 544,68 грн Без рецепта 1 шт від 544,68 грн 1 шт від 630,65 грн 1 шт від 544,68 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Грамотна Світлана Володимірівна Форма випуску Мод. №1 р.50 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інший медичний одяг