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Артімар (Artimar) (563264) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артімар (Artimar)
Ціна в місті Київ
від 1009,80 грн
Без рецепта
120 шт від 1009,80 грн
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
11.2. Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби