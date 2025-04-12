Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Мелатонін форте (Melatonin forte)

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Мелатонін форте
Мелатонін форте
Капсули 5 мг тм baum pharm №30
Голден-Фарм
від 193,22 грн
в 8 аптеках
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Мелатонін форте
Мелатонін форте
Капсули тм solution pharm №30
Фарміс ЛТД
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 193,22 грн
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Характеристики
Виробник
Голден-Фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
5 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки