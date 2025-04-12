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Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Мелатонін форте (Melatonin forte)
2 препарати
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Мелатонін форте
Капсули 5 мг тм baum pharm №30
Голден-Фарм
від
193,22
грн
в 8 аптеках
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Мелатонін форте
Капсули тм solution pharm №30
Фарміс ЛТД
Немає в наявності
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Дозування
5 мг
Виробник
Голден-Фарм
Фармис ЛТД
Ціни в
Київ
від
193,22
грн
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Характеристики
Виробник
Голден-Фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
5 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
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