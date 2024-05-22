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АргіБет (ArgiBet) (563181) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
АргіБет (ArgiBet)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Розчин для перорального застосування
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура