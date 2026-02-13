Львів
пластирі спеціальні
Меновазан ПРО (Menovasan PRO)
Ціни в
Львів
від
294,50
грн
В 204 аптеках
Характеристики
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Медичні вироби
пластирі спеціальні
Форма випуску
Пластир
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Реєстрація
UA.MD.481-22 від 06.05.2022
