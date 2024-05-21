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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-Кверцет (L-Quercet)

L-Кверцет (L-Quercet) (563113) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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L-Кверцет (L-Quercet)
Ціна в місті Київ
від 372,01 грн
Без рецепта
1 шт від 372,01 грн
В наявності в 26 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти