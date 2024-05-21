Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксидантиL-Кверцет (L-Quercet) L-Кверцет (L-Quercet) (563113) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 372,01 грн Без рецепта 1 шт від 372,01 грн В наявності в 26 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Біолік Форма випуску Рідина Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти