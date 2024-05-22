Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїДепресол (Depresol) Депресол (Depresol) (563112) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 89,98 грн Без рецепта 10 шт від 89,98 грн В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Зі Лабораторіз Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії