Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Аградо кондиціонер для волосся (Agrado hair conditioner) Аградо кондиціонер для волосся (Agrado hair conditioner) (563086) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 140,00 грн Без рецепта 1 шт від 140,00 грн 1 шт від 85,61 грн 1 шт від 143,18 грн 1 шт від 99,00 грн 1 шт від 139,00 грн Більше +2 В наявності в 176 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U. Об'єм 750 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)