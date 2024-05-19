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AGRADO Кондиціонер для волосся 900 мл інтенсивне відновлення та сяйво - Київ (879845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
202,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
203,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
203,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
202,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
159,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
201,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (2)
143,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
160,61 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
148,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
160,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
Всього: упаковка (1)
203,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
149,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
159,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
202,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
201,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
Всього: упаковка (1)
159,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
160,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (4)
158,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
160,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
160,70 грн