Київ
Про товар
Ціни
Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим
Матрац протипролежневий Рідні (Anti-decubitus mattress Ridni)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1880,53
грн
В 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Foshan Nanhai Kangjiantai Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
Медичні вироби
Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим
Форма випуску
Pro-b1
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1880,53
грн
В 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Матрац протипролежневий Рідні в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню