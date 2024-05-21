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S.B.-Убіхінол Q10 (S.B.-Ubiquinol Q10) (562853) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
S.B.-Убіхінол Q10 (S.B.-Ubiquinol Q10)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
75 шт, 50 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
50 мг
Кількість штук в упаковці
75 шт.
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму