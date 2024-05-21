Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуS.B.-Убіхінол Q10 (S.B.-Ubiquinol Q10) S.B.-Убіхінол Q10 (S.B.-Ubiquinol Q10) (562853) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 75 шт, 50 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Кройтерхауз Санкт Бернхард Форма випуску Капсули Дозування 50 мг Кількість штук в упаковці 75 шт. Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму