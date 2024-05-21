Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуS.B.-Коензим Q10 (S.B.-Coenzym Q10) S.B.-Коензим Q10 (S.B.-Coenzym Q10) (562851) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 90 шт, 100 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Кройтерхауз Санкт Бернхард Форма випуску Капсули Дозування 100 мг Кількість штук в упаковці 90 шт. Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму