Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуАдресет (Adreset) Адресет (Adreset) (562833) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Metagenics Inc. Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму