Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукБіфас крем для рук та нігтів (Byphasse hand and nail cream) Біфас крем для рук та нігтів (Byphasse hand and nail cream) (562783) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 140,77 грн Без рецепта 1 шт від 140,77 грн В наявності в 18 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук