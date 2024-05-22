Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямБіфас крем для кучерявого волосся (Byphasse curly hair cream) Біфас крем для кучерявого волосся (Byphasse curly hair cream) (562782) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 220,00 грн Без рецепта 1 шт від 220,00 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям