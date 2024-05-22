Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби для укладанняБіфас гель для кучерявого волосся (Byphasse curl gel) Біфас гель для кучерявого волосся (Byphasse curl gel) (562779) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 178,89 грн Без рецепта 1 шт від 178,89 грн В наявності в 28 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.2. Засоби для укладання