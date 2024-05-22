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Біфас гель для кучерявого волосся (Byphasse curl gel) (562779) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас гель для кучерявого волосся (Byphasse curl gel)
Ціна в місті Київ
від 178,89 грн
Без рецепта
1 шт від 178,89 грн
В наявності в 28 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
3.2.2. Засоби для укладання