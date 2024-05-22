Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюБіо веган стик SOS (Bio Vegane stick SOS) Біо веган стик SOS (Bio Vegane stick SOS) (562498) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 199,00 грн Без рецепта 1 шт від 199,00 грн 1 шт від 199,00 грн В наявності в 35 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bio Vegane Cosmetics GmbH Об'єм 7.5 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте