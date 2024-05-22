Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонЕмбріолісс лосьйон міцелярний для обличчя (Embryolisse micellar face lotion)

Ембріолісс лосьйон міцелярний для обличчя (Embryolisse micellar face lotion) (562262) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Ембріолісс лосьйон міцелярний для обличчя (Embryolisse micellar face lotion)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон