Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонЕмбріолісс лосьйон міцелярний для обличчя (Embryolisse micellar face lotion) Ембріолісс лосьйон міцелярний для обличчя (Embryolisse micellar face lotion) (562262) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Embryolisse Laboratories Об'єм 250 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон