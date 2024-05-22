Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБандаж шийний м'якої фіксації (Neck brace soft fixation) Бандаж шийний м'якої фіксації (Neck brace soft fixation) (562210) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник РЕМЕД ЧП Форма випуску R1101 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі лікувально-профілактичні