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Бандаж шийний м'якої фіксації (Neck brace soft fixation) (562210) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Бандаж шийний м'якої фіксації (Neck brace soft fixation)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
R1101
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі лікувально-профілактичні