Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів
Льодяники для супергероїв Др.Бауер (Lollipops for superheroes Dr.Bauer)
Ціни в
Київ
від
1500,00
грн
В 65 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Кальканеус
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
7 г
Кількість штук в упаковці
150 шт.
Ціни в
Київ
від
1500,00
грн
В 65 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Льодяники для супергероїв Др.Бауер в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню