цитрат магнію — органічна сіль магнію з високою біодоступністю для забезпечення потреб нервової системи в магнії. Магній відіграє ключову роль у синтезі й активності нейромедіаторів головного мозку, які регулюють активність нервової системи, сон, емоційний стан. Також магній регулює скорочення м’язів, запобігаючи судомам.

Вітаміни В 1 , В 2 , В 6 , В 9 , В 12 виконують дуже важливі функції з регулювання роботи нервової системи: підтримують баланс нейромедіаторів, активують і гальмують нервову систему, регулюючи обмін кальцію, підтримують тонус м’язів і запобігають судомам, блокують фактори болю і запалення, підтримують регенерацію пошкоджених нервових волокон.

L-метилфолат — природна активна форма вітаміну В 9 , яка підтримує вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень, а також запобігає утворенню хімічно агресивних вільних радикалів, які ушкоджують нервову систему.

Теакрин — природний компонент зеленого чаю, який за структурою схожий на нуклеозид аденозин, що стимулює гальмування нервової системи наприкінці дня і активацію центру сну головного мозку. У малих кількостях теакрин підвищує активність аденозину і стимулює гальмування нервової системи.

Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.