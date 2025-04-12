Нейромагніл (Neuromagnil)
Нейромагніл інструкція із застосування
Склад
1 капсула 903,85 мг (mg) містить: цитрат магнію — 700 мг (mg), що відповідає 105 мг (mg) елементарного магнію, тіаміну мононітрату (вітамін В1) — 1,65 мг (mg), рибофлавіну (вітамін В2) — 2,1 мг (mg), піридоксину гідрохлориду (вітамін В6) — 2,1 мг ( mg), ціанокобаламіну (вітамін В12) — 0,0038 мг (mg), L-метилфолату — 2 мг (mg), теакрину — 6 мг (mg), інуліну — 25 мг (mg);
допоміжні речовини: стеарат магнію — 5 мг (mg), мікрокристалічна целюлоза — 40 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
цитрат магнію — органічна сіль магнію з високою біодоступністю для забезпечення потреб нервової системи в магнії. Магній відіграє ключову роль у синтезі й активності нейромедіаторів головного мозку, які регулюють активність нервової системи, сон, емоційний стан. Також магній регулює скорочення м’язів, запобігаючи судомам.
Вітаміни В1, В2, В6, В9, В12 виконують дуже важливі функції з регулювання роботи нервової системи: підтримують баланс нейромедіаторів, активують і гальмують нервову систему, регулюючи обмін кальцію, підтримують тонус м’язів і запобігають судомам, блокують фактори болю і запалення, підтримують регенерацію пошкоджених нервових волокон.
L-метилфолат — природна активна форма вітаміну В9, яка підтримує вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень, а також запобігає утворенню хімічно агресивних вільних радикалів, які ушкоджують нервову систему.
Теакрин — природний компонент зеленого чаю, який за структурою схожий на нуклеозид аденозин, що стимулює гальмування нервової системи наприкінці дня і активацію центру сну головного мозку. У малих кількостях теакрин підвищує активність аденозину і стимулює гальмування нервової системи.
Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для запобігання дефіциту магнію, фолатів, вітамінів групи В і пов’язаних із цим дратівливості, емоційної нестабільності, зниженню працездатності, судомам на тлі хронічних стресів, перевтоми, убогого й одноманітного харчування, куріння, вживання алкоголю, при тривалому прийомі проносних засобів, контрацептивів, діуретиків, при цукровому діабеті.
Вживати 1–2 капсули на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води.
Перед використанням рекомендується консультація у лікаря.
Не вживати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. Не використовувати у дітей.
Не вживати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.