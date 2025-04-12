глюкозамін та хондроїтин — це природні аміносахариди, джерело структурних компонентів хряща суглоба і внутрішньосуглобової рідини, які пом’якшують фізичний вплив на суглоб під час руху тіла. Підтримують рухливість суглоба за рахунок пригнічення факторів запалення і болю, інактивації вільних радикалів, що руйнують хрящ, і підтримки відновлення пошкодженої хрящової тканини.

Неомилювані сполуки авокадо/сої — це натуральний рослинний екстракт, що містить фітостероли, які підтримують рухливість суглоба без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, підтримки кровопостачання суглоба, сприяння відновленню пошкодженого хряща суглоба.

Діацереїн — органічна сполука, яка підтримує рухливість суглоба без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю і підтримки відновлення пошкодженого хряща суглобів.

Інулін — харчове волокно, яке фізіологічно збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.