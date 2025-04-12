Ревмолітін (Rheumolitine)
Ревмолітін інструкція із застосування
Склад
1 капсула 897,5 мг (mg) містить: глюкозаміну гідрохлориду — 350 мг (mg), хондроїтину сульфату натрію — 275 мг (mg), суміші масел авокадо і сої неомиляемих сполук — 82,5 мг (mg), стандартизовані за змістом 30% фітостероідів, діацереїну — 10 мг (mg), інуліну — 5 мг (mg);
допоміжні речовини: стеарат магнію — 5 мг (mg), мікрокристалічна целюлоза — 50 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
глюкозамін та хондроїтин — це природні аміносахариди, джерело структурних компонентів хряща суглоба і внутрішньосуглобової рідини, які пом’якшують фізичний вплив на суглоб під час руху тіла. Підтримують рухливість суглоба за рахунок пригнічення факторів запалення і болю, інактивації вільних радикалів, що руйнують хрящ, і підтримки відновлення пошкодженої хрящової тканини.
Неомилювані сполуки авокадо/сої — це натуральний рослинний екстракт, що містить фітостероли, які підтримують рухливість суглоба без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, підтримки кровопостачання суглоба, сприяння відновленню пошкодженого хряща суглоба.
Діацереїн — органічна сполука, яка підтримує рухливість суглоба без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю і підтримки відновлення пошкодженого хряща суглобів.
Інулін — харчове волокно, яке фізіологічно збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для зменшення нападів болю, зниження рівня запалення і дегенеративних змін хрящової тканини суглобів, а також поліпшення рухливості при ревматоїдних і запальних захворюваннях суглобів, травмах, після хірургічних операцій на суглобах, остеоартрозі, аутоімунних захворюваннях суглобів, при вікових змінах в опорно-руховому апараті.
Вживати 3–4 капсули на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води. Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не вживати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед використанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати дітям.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.