у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для поліпшення засинання і якості сну під час стресу, різкої зміни звичного способу життя, зміни часових поясів під час подорожей, при активному споживанні кофеїну або наявності побічних дій на нервову систему прийнятих медикаментів, у разі вікових змін.

Вживати 1 капсулу на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води. Перед вживанням рекомендується консультація у лікаря.

Не використовувати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.