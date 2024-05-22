Дормінайс (Dorminice) (561967) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Дормінайс інструкція із застосування
Характеристика
мелатонін — природний регулятор циркадного ритму «неспання-сон», який активує центр сну головного мозку.
L-гліцин — природна амінокислота, яка в організмі знижує активність нервової системи і захищає нейрони мозку під час стресу від токсичної дії медіатора збудження глутамату.
Теакрин — природний компонент зеленого чаю, який за структурою схожий на нуклеозид аденозин, який стимулює гальмування нервової системи наприкінці дня і активацію центру сну головного мозку. У малих кількостях теакрин підвищує активність аденозину і стимулює перехід до сну.
Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для поліпшення засинання і якості сну під час стресу, різкої зміни звичного способу життя, зміни часових поясів під час подорожей, при активному споживанні кофеїну або наявності побічних дій на нервову систему прийнятих медикаментів, у разі вікових змін.
Вживати 1 капсулу на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води. Перед вживанням рекомендується консультація у лікаря.
Не використовувати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Протипоказання
не вживати у разі підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед використанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати дітям.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.