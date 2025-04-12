альфа-ліпоєва кислота — це природна речовина, яка у нервовій тканині, виконуючи свої біохімічні функції, інактивує пошкоджувальні вільні радикали, підтримує кровопостачання нервової тканини і блокує фактори болю і запалення.

Бенфотіамін — активне похідне вітаміну В 1 , яке добре проникає в м’язи, нервову тканину, головний мозок, нирки і блокує фактори болю і запалення, нормалізує обмін вуглеводів, інактивуючи хімічно агресивні вільні радикали, підтримує відновлення пошкоджених нервових волокон.

Метилкобаламін — активна форма вітаміну B 12 , яка підтримує синтез «нейромедіаторів щастя» — дофаміну і серотоніну, інактивує хімічно агресивні вільні радикали і запобігає розвитку болю за рахунок відновлення оболонки нервових волокон.

L-метилфолат — природна активна форма вітаміну В 9 , яка підтримує функції вітаміну В 12 , а також вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень.

Неомилювані сполуки авокадо/сої — це натуральний рослинний екстракт, що містить фітостероли, які підтримують рухливість без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, підтримки кровопостачання тканин, а також підтримки відновлення пошкоджених тканин.

Діацереїн — органічна сполука, яка підтримує рухливість без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, а також підтримки відновлення пошкоджених тканин.

Рутин — це органічна речовина групи вітаміну Р, який сприяє підтримці еластичності капілярів, зниженню проникності судин і нормалізації мікроциркуляції крові в тканинах.

Інулін — харчове волокно, яке фізіологічно збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.