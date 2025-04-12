Нейроплацід (Neuroplacid)
Нейроплацід інструкція із застосування
Склад
1 капсула 713,25 мг (mg) містить: альфа-ліпоєвої кислоти — 150 мг (mg), бенфотіаміна (похідне вітаміну В1) — 150 мг (mg), метилкобаламіну (похідне вітаміну В12) — 0,75 мг (mg), L-метилфолату — 1,5 мг (mg), рутина — 75 мг (mg), суміші масел авокадо і сої неомиляємих сполук — 165 мг (mg), стандартизовані за змістом 30% фітостероідів, діацереїну — 25 мг (mg), інуліну — 20 мг (mg);
допоміжні речовини: стеарат магнію — 6 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
альфа-ліпоєва кислота — це природна речовина, яка у нервовій тканині, виконуючи свої біохімічні функції, інактивує пошкоджувальні вільні радикали, підтримує кровопостачання нервової тканини і блокує фактори болю і запалення.
Бенфотіамін — активне похідне вітаміну В1, яке добре проникає в м’язи, нервову тканину, головний мозок, нирки і блокує фактори болю і запалення, нормалізує обмін вуглеводів, інактивуючи хімічно агресивні вільні радикали, підтримує відновлення пошкоджених нервових волокон.
Метилкобаламін — активна форма вітаміну B12, яка підтримує синтез «нейромедіаторів щастя» — дофаміну і серотоніну, інактивує хімічно агресивні вільні радикали і запобігає розвитку болю за рахунок відновлення оболонки нервових волокон.
L-метилфолат — природна активна форма вітаміну В9, яка підтримує функції вітаміну В12, а також вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень.
Неомилювані сполуки авокадо/сої — це натуральний рослинний екстракт, що містить фітостероли, які підтримують рухливість без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, підтримки кровопостачання тканин, а також підтримки відновлення пошкоджених тканин.
Діацереїн — органічна сполука, яка підтримує рухливість без болю за рахунок блокади факторів запалення та болю, а також підтримки відновлення пошкоджених тканин.
Рутин — це органічна речовина групи вітаміну Р, який сприяє підтримці еластичності капілярів, зниженню проникності судин і нормалізації мікроциркуляції крові в тканинах.
Інулін — харчове волокно, яке фізіологічно збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для зменшення нападів болю, зниження рівня запалення і дегенеративних змін нервової тканини, а також поліпшення рухливості при нейропатії і полінейропатії, затисненні нервових закінчень (люмбаго, ішіас), міозитах, травмах.
Вживати 1–2 капсули на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не використовувати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед використанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати дітям.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.