L-гліцин — природна амінокислота, яка в організмі знижує активність нервової системи і захищає від токсичної дії медіатора збудження глутамату нейрони мозку під час стресу.

Екстракт звіробою містить елементи, які регулюють активність нервової системи, підтримують вироблення «гормону щастя» серотоніну, знижують вироблення «гормону стресу» кортизолу.

L-метілфолат — природна активна форма вітаміну В 9 , яка підтримує вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень.

L-треонат магнію — сіль магнію, розроблена в Массачусетському технологічному інституті (Massachusetts Institute of Technology) для забезпечення потреб головного мозку в магнії. Магній відіграє ключову роль у синтезі й активності нейромедіаторів головного мозку, які регулюють активність нервової системи, сон, емоційний стан. Також магній регулює скорочення м’язів, запобігаючи судорогам.

Теакрин — природний компонент зеленого чаю, який за структурою схожий на нуклеозид аденозин, що стимулює гальмування нервової системи наприкінці дня і активацію центру сну головного мозку. У малих кількостях теакрин підвищує активність аденозину і стимулює перехід до сну.

ГАМК — природний нейромедіатор, який знижує активність нервової системи у разі стресу і під час переходу до сну.

Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.