Дормідепрін (Dormideprin) (561964) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Дормідепрін інструкція із застосування
Характеристика
L-гліцин — природна амінокислота, яка в організмі знижує активність нервової системи і захищає від токсичної дії медіатора збудження глутамату нейрони мозку під час стресу.
Екстракт звіробою містить елементи, які регулюють активність нервової системи, підтримують вироблення «гормону щастя» серотоніну, знижують вироблення «гормону стресу» кортизолу.
L-метілфолат — природна активна форма вітаміну В9, яка підтримує вироблення «гормону щастя» серотоніну на фоні генетичних або біохімічних порушень.
L-треонат магнію — сіль магнію, розроблена в Массачусетському технологічному інституті (Massachusetts Institute of Technology) для забезпечення потреб головного мозку в магнії. Магній відіграє ключову роль у синтезі й активності нейромедіаторів головного мозку, які регулюють активність нервової системи, сон, емоційний стан. Також магній регулює скорочення м’язів, запобігаючи судорогам.
Теакрин — природний компонент зеленого чаю, який за структурою схожий на нуклеозид аденозин, що стимулює гальмування нервової системи наприкінці дня і активацію центру сну головного мозку. У малих кількостях теакрин підвищує активність аденозину і стимулює перехід до сну.
ГАМК — природний нейромедіатор, який знижує активність нервової системи у разі стресу і під час переходу до сну.
Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для поліпшення засинання і якості сну при тривалому стресі, підвищеному фізичному або ментальному перенапруженні, на тлі депресивних станів, пригніченого настрою, дефіциту фолатів або порушеннях метаболізму фолатів, при активному споживанні кофеїну або прийомі медикаментів з побічною дією на нервову систему, при вікових змінах, включаючи пре- і менопаузальний період.
Вживати 1–2 капсули на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянкою води. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися у лікаря.
Не вживати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Не вживати дітям.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, який вказаний на упаковці.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.