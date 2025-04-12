Мемолонгін (Memolongin)
Мемолонгін інструкція із застосування
Склад
1 капсула 620 мг (mg) містить: альфа-ГФХ (L-альфа-гліцерилфосфорилхоліна) — 100 мг (mg), ацетил-L-карнітину гідрохлориду — 150 мг (mg), сульбутіаміна (ліпофільна форма вітаміну В1) — 63.3 мг (mg), сухого екстракту листя Гінкго Білоба (Ginkgo biloba L., folium) — 40 мг (mg), стандартизованого за змістом рослинної субстанції 4:1, альфа-ліпоєвої кислоти — 50 мг (mg), магнію L-треонату — 60 мг (mg), інуліну — 6,67 мг (mg);
допоміжні речовини: стеарат магнію — 2 мг (mg), мікрокристалічна целюлоза — 28 мг (mg).
Без ГМО.
Характеристика
L-альфа гліцерилфосфорилхолін, або альфа ГФХ, є природним фізіологічним попередником для синтезу нейромедіатора ацетилхоліну, який відіграє ключову роль у виникненні нових спогадів і навчанні.
Ацетил-L-карнітин, активна похідна амінокислоти карнітину, яка добре проникає в головний мозок, забезпечує транспорт жирних кислот і синтез АТФ у нейронах, підтримуючи життєздатність, активність і функції головного мозку.
Сульбутіамін — розроблена в Японії похідна вітаміну В1, яка легко проникає в головний мозок і, як і вітамін В1, підтримує синтез і активацію нейромедіаторів — ацетилхоліну, глутамату і дофаміну, які визначають розумову активність мозку.
Магнію L-треонат — спеціальна сіль магнію, розроблена в Массачусетському технологічному інституті, яка легко засвоюється і швидко проникає в нервову тканину та головний мозок, де іони магнію підтримують баланс між факторами стресу (глутамат, адреналін, кортизол) та спокою (ГАМК, мелатонін), підтримують функції пам’яті за рахунок утворення нових зв’язків між нейронами, підтримують синтез «гормону щастя» серотоніну. У м’язах магній запобігає спазмам за рахунок контролю транспорту кальцію.
Екстракт листя гінкго білоба — натуральний компонент, який показав здатність підтримувати кровообіг головного мозку.
Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як допоміжний засіб для поліпшення пам’яті, уваги та розумової працездатності, слуху, зору, відчуття балансу при порушеннях кровообігу головного мозку, вікових змінах нервової системи, неврологічних порушеннях на фоні цукрового діабету, атеросклерозу, АГ, порушеннях в шийному відділі хребта.
Вживати 4–6 капсул на добу. Капсулу ковтають і запивають ½ склянки води.
Термін вживання — 2–3 міс, у подальшому курс узгоджується з лікарем.
Не вживати як замінник повноцінного і збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.
Особливості застосування
дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
У період вагітності та годування грудьми перед використанням слід проконсультуватися з лікарем. Не вживати дітям.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.