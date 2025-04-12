L-альфа гліцерилфосфорилхолін, або альфа ГФХ, є природним фізіологічним попередником для синтезу нейромедіатора ацетилхоліну, який відіграє ключову роль у виникненні нових спогадів і навчанні.

Ацетил-L-карнітин, активна похідна амінокислоти карнітину, яка добре проникає в головний мозок, забезпечує транспорт жирних кислот і синтез АТФ у нейронах, підтримуючи життєздатність, активність і функції головного мозку.

Сульбутіамін — розроблена в Японії похідна вітаміну В 1 , яка легко проникає в головний мозок і, як і вітамін В 1 , підтримує синтез і активацію нейромедіаторів — ацетилхоліну, глутамату і дофаміну, які визначають розумову активність мозку.

Магнію L-треонат — спеціальна сіль магнію, розроблена в Массачусетському технологічному інституті, яка легко засвоюється і швидко проникає в нервову тканину та головний мозок, де іони магнію підтримують баланс між факторами стресу (глутамат, адреналін, кортизол) та спокою (ГАМК, мелатонін), підтримують функції пам’яті за рахунок утворення нових зв’язків між нейронами, підтримують синтез «гормону щастя» серотоніну. У м’язах магній запобігає спазмам за рахунок контролю транспорту кальцію.

Екстракт листя гінкго білоба — натуральний компонент, який показав здатність підтримувати кровообіг головного мозку.

Інулін — харчове волокно, яке збільшує кількість корисних бактерій в кишечнику, нормалізує травлення, сприяє засвоєнню активних компонентів комплексу.