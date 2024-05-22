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Герба кардин інтенс (Gerba cardin intense) (561792) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Герба кардин інтенс (Gerba cardin intense)
Ціна в місті Київ
від 120,00 грн
Без рецепта
30 шт від 120,00 грн
В наявності в 69 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи