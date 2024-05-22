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Еквілібра печінка (Equilibra liver) (561750) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Еквілібра печінка (Equilibra liver)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 0,52 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,52 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура