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Вітамікс для підтримки серця (Vitamix for heart support) (561641) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамікс для підтримки серця (Vitamix for heart support)
Ціна в місті Київ
від 209,00 грн
Без рецепта
30 шт від 209,00 грн
В наявності в 121 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи