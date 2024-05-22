Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівВітамін С + Цинк (Vitamin C + Zinc)

Вітамін С + Цинк (Vitamin C + Zinc) (561631) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітамін С + Цинк (Vitamin C + Zinc)
Ціна в місті Київ
від 79,00 грн
Без рецепта
30 шт від 79,00 грн
В наявності в 122 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів