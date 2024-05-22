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Біфас крем для рук (Byphasse hand cream) (561315) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас крем для рук (Byphasse hand cream)
Ціна в місті Київ
від 162,09 грн
Без рецепта
1 шт від 162,09 грн 1 шт від 166,37 грн 1 шт від 208,75 грн
В наявності в 61 аптеці
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук