Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукБіфас крем для рук (Byphasse hand cream) Біфас крем для рук (Byphasse hand cream) (561315) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 162,09 грн Без рецепта 1 шт від 162,09 грн 1 шт від 166,37 грн 1 шт від 208,75 грн В наявності в 61 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук