Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиБіфас дезодорант роликовий (Byphasse deodorant roll-on) Біфас дезодорант роликовий (Byphasse deodorant roll-on) (561287) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 116,19 грн Без рецепта 1 шт від 116,19 грн 1 шт від 121,37 грн 1 шт від 116,32 грн 1 шт від 146,27 грн 1 шт від 146,88 грн 1 шт від 136,03 грн 1 шт від 160,85 грн Більше +4 В наявності в 128 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти