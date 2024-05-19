Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиByphasse дезодорант роликовийЦіни в аптеках

Byphasse дезодорант роликовий 50 мл неперевершений рай - Київ (910263) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (2)
160,85 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
174,65
Економія: -2,24 грн
172,41 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (2)
174,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
152,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
Всього: упаковка (1)
175,34
Економія: -3,12 грн
172,22 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Східна, 33
Всього: упаковка (1)
163,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Соборна, 40
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Міцкевича, 30
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 434
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
172,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, шосе Хмельницьке, 15/8
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
160,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 38
Всього: упаковка (1)
160,85 грн