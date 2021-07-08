Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонБіфасс гель для душа (Byphasse shower gel)

Біфасс гель для душа (Byphasse shower gel) (561286) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Біфасс гель для душа (Byphasse shower gel)
Ціна в місті Київ
від 341,18 грн
Без рецепта
1 шт від 341,18 грн 1 шт від 177,88 грн 1 шт від 328,05 грн 1 шт від 224,23 грн 1 шт від 230,38 грн 1 шт від 250,00 грн 1 шт від 141,33 грн 1 шт від 160,09 грн 1 шт від 141,33 грн 1 шт від 294,90 грн 1 шт від 192,31 грн 1 шт від 207,30 грн 1 шт від 141,33 грн
Більше
+5
В наявності в 91 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Міцелярний
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон 11 Засоби для ванни та душу