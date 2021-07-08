Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонБіфасс гель для душа (Byphasse shower gel) Біфасс гель для душа (Byphasse shower gel) (561286) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 341,18 грн Без рецепта 1 шт від 341,18 грн 1 шт від 177,88 грн 1 шт від 328,05 грн 1 шт від 224,23 грн 1 шт від 230,38 грн 1 шт від 250,00 грн 1 шт від 141,33 грн 1 шт від 160,09 грн 1 шт від 141,33 грн 1 шт від 294,90 грн 1 шт від 192,31 грн 1 шт від 207,30 грн 1 шт від 141,33 грн Більше +5 В наявності в 91 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Форма випуску Міцелярний Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон 11 Засоби для ванни та душу